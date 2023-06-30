波音（Boeing）很快就會為美國海軍的Mark 54魚雷研製發射套件，讓它們能從30,000英尺（約9144公尺）的反潛作戰機上投放，以遠距攻擊敵方潛艦。前立委蔡正元29日在《頭條開講》節目指出，魚雷在水中滑行時速度比較慢，如果從遠處發射魚雷，可能潛水艇的聲納就會偵測到。空中攻擊是直接投射到很接近潛水艇的位置，閃躲機率比較低。但中國大陸做滑翔導彈的技術，不會比美國差，且關鍵在偵測打擊目標的技術。

「它其實就是一款滑行炸彈的概念！」蔡正元提到，在俄烏戰爭裡面，在市區外讓炸彈精準地去滑翔、投射，炸毀烏克蘭的坦克車或是基地等。這是同樣的概念，以前是船上打魚雷，魚雷在水中滑行時，速度相對會比較慢。當然潛水艇的速度也不會特別快，水面的船艦速度會比較快。

蔡正元指出，這個概念就是說，我發現你的潛水艇在哪裡的時候，在高空的飛機投射這款滑翔導彈，大概在空中滑行了7分鐘以後就到達水面，到水面以後它的滑行翼就脫落，脫落以後就變成水中的魚雷，已經很接近目標潛水艇的時候，就直接攻擊。因為在水底下，如果在很遠的地方發射魚雷，可能潛水艇的聲納就偵測到了。可是空中來攻擊的時候，是直接投射到很接近潛水艇的地方，潛水艇成功閃躲的機率會比較低一點。

「但是問題是，中國大陸要做這種滑翔導彈的技術，不會比你美國差啦！沒有說你就特別行的！」蔡正元強調，偵測本身不是靠滑翔導彈偵測，「還是靠其他技術偵測的嘛！」