去年季後被富邦悍將放在60人保留名單外，37歲的老將林益全最後選擇離開待了14年的球隊，回到家鄉改披99號重新出發，雖在29日的季冠軍封王戰對上前東家沒有先發，但9上在總教練林岳平安排下讓他上場代打享受球迷歡呼聲，6月表現「回春」的他說：「我已經不用證明什麼，就是好好享受統一獅給我這麼棒的舞台，讓我開心在球場上奔馳。」

獅隊賽前魔術數字只剩M1，此役只要自己贏球就能將魔術數字歸零，不過因為對方推出左投肯特，左打的林益全未被排進先發打線，加上來到6月胡金龍體力下滑陷入低潮，2位前悍將球員都未先發，但在「餅總」神調度下踏上熟悉的新莊棒球場，接受滿場球迷歡呼。

「當下我覺得很感動，很謝謝總教練，把場面做給我。」林益全透露，9局在休息室時林岳平就有跟他說會把場面做給他，「雖然遇到左投，但他還是說沒關係，場面做給你，你跟金龍好好去享受。」

在熟悉的新莊棒球場卻是首度在此拋彩帶、噴香檳，林益全說：「很開心也很享受當下，真的很開心，因為我已經等了7年了。」巧合的是球隊季冠軍封王戰又是碰上前東家，但他霸氣的說：「我現在是統一獅林益全，我就是為統一獅賣命、打拚，現在上半季拿到了，接下來就是為了總冠軍。」