金曲樂團麋先生MIXER將在7月8日在台北流行音樂中心舉辦「十年之後．浪漫之前」演唱會，演唱會進入最後倒數，除了密集練團籌備外，他們也誠意滿滿、率先釋出演唱會主題曲新歌〈天生寂寞〉MV釋出，打造末世荒蕪的未來異世界，一無所有的寂寞人們活在當下，在斷垣殘壁的廢墟中盡情狂歡。

劇組尋覓各式場景，最後來到曾傳鬧鬼的廢棄大樓取景，現場不時有烏鴉叫聲和蝙蝠飛過，也是近年鬼片、偶像劇取景熱點。巧合的是，麋先生10年前的出道專輯《馬戲團運動》MV就曾到廢墟拍攝，10年後再度回到類似場景，讓聖皓頗有感觸：「當年只有我們5個團員一起，10年過去後，有這麼多工作夥伴和30多位演員陪我們一起拍攝，對我們來說是不錯的象徵，一路上越來越多人和我們一起打拚。」

〈天生寂寞〉MV更不計成本，用上煙火和火堆營造華麗壯烈的氣氛，讓麋先生嘖嘖稱奇，很感新鮮，演出時喆安最靠近營火，他笑稱：「拍完我全身大流汗，不過還好我常常去健身房的烤箱，能夠待很久，算是有經過『烤箱訓練』，所以這次拍攝小case！」逸凡也笑說：「我應該離火第二近，一直有種『火燒屁股』打鼓的感覺！」拍攝煙火的橋段更是讓他們大開眼界，花火從旁擦身而過，大膽又浪漫的安排，十分符合「十年之後．浪漫之前」的演唱會主題。