統一獅奪下隊史第16座季冠軍，也率先搶下中職34年首張季後賽門票，總教練林岳平特別點名胡金龍、陳鏞基、林益全3位老將在各階段適時跳出幫助球隊，成為奪冠關鍵，能夠在接近40歲還能打出如此身手，陳鏞基感謝教練團協助，另外也透露自己維持體能的方法，就是睡好、吃健康。

39歲的陳鏞基是獅隊內野活棋，一、二、三壘都有留下守備紀錄，攻擊端也給予球隊適時一擊，也與胡金龍、林益全輪流跳出給予球隊支援。

能到接近40歲還有如此表現，陳鏞基說：「從春訓開始時就跟Take、打擊教練討論，過去兩年打擊狀況怎麼會這麼糟。從1月開始就做改變也反應在球場上面，馬修爾跟Take對我有很大幫助。」

雖然現在身體已無法像18歲時那樣靈活跑動，但陳鏞基始終保持著年輕的心，「教練信任我才會排我上去，所以我應該更信任自己可以做得到，無論手哪裡，就是信任我，我也要更相信我自己。」

陳鏞基也透露能繼續維持體能的關鍵，「睡眠要充足，這1、2年吃的東西也有改變，不吃宵夜、油炸的。」他表示，自己與胡金龍都有感現在身體的恢復跟20歲時有明顯落差，也有與林智勝、王勝偉等老將聊過，他笑著說：「現在大家到球恥幾乎都是做治療而不是訓練，讓自己的身體能夠恢復到應付比賽。」

在好友胡金龍也加入獅隊後，「金鏞連線」再度重現，胡金龍聽到「餅總」點名是他們3位老將跳出來帶領球隊，他則認為他們只是在後頭幫忙push球員，主要還是中生代跟年輕球員在拚，「重點不是我們，而是如何帶領他們打出好的比賽。」