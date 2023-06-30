黑人陳建州遭女星大牙（周宜霈）指控多年前兩人到香港出差時，陳建州曾到她飯店房間性騷擾她，而陳建州與老婆范瑋琪第一時間否認指控，並向大牙提出民事訴訟，女星郭源元曝曾被陳建州帶回家中強壓，范瑋琪發聲表示家中只有一張床，懷孕期間很少出門反駁郭源元說法，更說黑人滴酒不沾，雙方各說各話；共事十幾年的髮型師則揭露他印象中陳建州的行為。

「大牌髮型師JT」表示和陳建州工作十多年，許多人也問他性騷事件是不是真的，他回應「我怎麼知道～看司法調查如何」，但他也說出他眼中的陳建州，有一次他們在東區工作，黑人說要吃一位老奶奶的麵攤，那位老奶奶不知道陳建州是名人，有工作人員問生意狀況，老奶奶說不好，陳建州就走過去問對方如果生意太好身體能不能受的了，老奶奶表示可以後陳建州就連PO多個限動幫忙介紹菜品。

另外一次工作收工，陳建州突然下車買玩具給癌症小朋友，他說：「這些小朋友一出生就在學習面對死亡，而我們一出生是在學習生活」，私下都會去探望這些生命鬥士，還有一次在士林夜市錄節目，陳建州突然拿5千出來讓他去捐給角落的身障街友，後來陳建州和JT說對方是真的有需要幫助。對此JT認為應該要看證據，如果調查是真的他也會唾棄陳建州，但他以前曾親眼看過女星裝可憐上新聞，十幾年前有一位女性疑似被家暴，新聞報導中該位女性臉上都是瘀青，結果發生後隔一天他正好去那位女性家幫忙，對方人看起來完全沒事，也沒有受傷痕跡，讓他感到「我這個鄉下來的小孩長大了，意識到新聞原來可以是假的」。

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