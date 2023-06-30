瓦格納傭兵集團首腦普里格津24日在俄國發動兵變失敗，曾任俄烏戰爭特殊軍事行動指揮官的「末日將軍」蘇洛維金傳知情不報，俄媒引述知情人士說法稱蘇洛維金已被捕。克里姆林宮29日則表示應問俄國防部。前立委郭正亮29日在《新聞大白話》強調，俄總統普丁有佈局，讓瓦格納到白俄羅斯幫忙練兵牽制波蘭，也讓烏克蘭腹背受敵。普丁現在要整肅國防部裡跟瓦格納有關的強硬派，把慫恿本次瓦格納兵變的人給切掉。

「瓦格納那個普里格津，他事實上並不是軍事出身的，他本來是個廚子嘛！」郭正亮表示，因為普丁跟他認識很久，他基本上是一個公關家、玩媒體的，比較像是一個發言為主的領導人。可是真的裡面操盤的軍事領袖，其中有一部分是2008年對軍改不滿的那一些退役的軍人，或者是有一些人還在俄羅斯內部，他們對紹伊古都是不滿的，有這麼一群人。

郭正亮提到，另外一群人就是幫瓦格納部隊做訓練的，烏特金上校，那個才是真正的軍事將領。這個人跟著普里格津一起去了白俄羅斯，去了8000人。事實上北約現在很緊張，因為盧卡申科樂見他們來白俄羅斯，希望瓦格納幫他們訓練，在當地擴大組織，把白俄羅斯當地人招募進去瓦格納，因為他擔心被波蘭攻擊。

「可是這裡我覺得，普丁是默許的！」郭正亮指出，因為瓦格納的駐地距離基輔只有100公里，所以等於是烏克蘭這樣就變成腹背受敵了。所以烏克蘭對俄羅斯的6個攻擊全都停止了，現在重新說我們可以談了。普丁也不是要消滅瓦格納，他是讓瓦格納在7月1日在俄羅斯解散，沒有參與遊行的一些正規軍就加入國防軍，一些囚犯兵當然就不行。有一些人可能就回去非洲了，有一些人去白俄羅斯。「我認為普丁他是有佈局的啦！」

郭正亮強調，普丁現在只是覺得，普里格津搞這個遊行來莫斯科，裡面是不是有人慫恿他？因為他覺得普里格津不是這麼蠢的人，一定是裡面有一些有軍事背景的人，去慫恿他做這件事。那他現在就認定是蘇洛維金，蘇洛維金就是瓦格納內部軍事出身的，是俄羅斯的強硬派，等於是普丁現在要整肅這群人，說你們怎麼可以叫瓦格納做這件事呢？如果真的讓他們進入莫斯科，那俄羅斯豈不是大亂？誰知道會發生什麼事？

「所以他現在是要整肅那個慫恿瓦格納往莫斯科行軍的那一群人，在軍隊裡面的人！」郭正亮直言，蘇洛維金立刻傳出被逮捕，就表示他要把瓦格納在國防部內部的一些強硬派，跟瓦格納有關的一些人，要把他切掉！至於美國不斷地在放話講說，普里格津搞不好在白俄羅斯會被暗殺，「我看去暗殺他的應該是CIA吧？到時候就栽贓給你說是KGB幹的嘛！現在是FSB啦！」基本上就是在為未來的美俄鬥爭在鋪路。