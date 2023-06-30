中華奧會邀請大陸金牌教練訪問團於6月26日至30日來台參訪，這是新冠肺炎疫情後，兩岸奧會恢復實體交流、在台舉辦的第1場活動，由中國羽球協會副主席夏煊澤率領金牌教練一行8人抵台，計有羽球、桌球、體操、舉重及擊劍等5種運動種類。

來訪金牌教練包括曾經執教過林丹、諶龍及陳雨菲等羽球單打好手的教練夏煊澤；桌球王楠、張怡寧、李楠、朱雨玲等選手的教練李隼；體操選手黃旭、楊威、邢傲偉的教練王國慶，以及曾經是世界舉重紀錄保持者教練張國政與女子銳劍選手許安琪、駱曉娟的執教教練許學寧等人。

抵台後大陸訪問團先赴台北市立大學參訪, 並與校長邱英浩校長、副校長王宏宗副校長、院長曾國維、體育長劉德智以及各系所主任及教授座談交流，中華奧會表示，期盼透過此競技高水平的教練訓練交流，促進兩岸競技體育運動實力提升，並透過兩岸體育的持續交流，讓體育繼續成為增進兩岸互動發展的良好媒介。

27日至28日，金牌教練分別由我方協會安排進行各訓練站分項交流及座談，利用短短兩天的時間與我各階層訓練單位、學校及教練們進行深度交流；27日並在台北舉辦「兩岸菁英教練研習會」，來訪大陸教練分別從東京奧運備戰經驗到2024年巴黎奧運會期間，如何運用不同的方法及實戰訓練、聯戰聯訓與依法資訊等面向著手，分享給在場的協會代表及教練們。

29日舉辦「兩岸菁英教練交流成果分享會」，在各金牌教練實地走訪全台各地訓練站，藉由指導選手、和教練們切磋學習，包括訓練規劃、梯隊制度、場館器材等多方面的互相交流，彼此都獲得很好的收穫。