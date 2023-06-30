近來演藝圈MeToo風波持續延燒，多位男星先後翻車，引起社會輿論譁然，有「鄉民女神」封號的網紅潔哥(李秉潔)也很關注這項議題，29日，在社群平台坦言：「創傷真的會記一輩子」，並自曝2件多年前的性騷往事，把細節描寫得非常清楚，直呼：「我恨我沒有直接錘爛GG。」

潔哥表示16歲那年打完工返家，已是深夜12點半，由於離家僅10分鐘路程，便走路回家，在巷子看見一名機車騎士，發出很奇怪的聲音，且動作相當詭異，但因為只有一條路，只好硬著頭皮走過去，才發現對方裸著下半身自慰，立刻放聲大叫逃跑，結果對方竟緊追著她，後來有人陸續打開窗戶，才逃過一劫。

潔哥繼續說，第二段性騷經歷發生在17歲，當時搭公車去找男朋友，有一名乘客坐到她的身邊，起初不以為意，沒想到過一陣子睜開眼睛，見到對方在自慰，雖然感到很害怕，但一想到上次沒教訓對方，鼓起勇氣拿起高跟鞋，朝對方的重要部位砸下去，讓對方發出慘叫聲，引起全車人的注意，不過此時司機剛好開了車門，對方便趁機逃了下去，並未逮住對方。

事後，潔哥憶起此事，坦言很後悔拿高跟鞋砸人時，沒有直接錘爛重要部位，也坦言事情已過去多年，陰影會一輩子存在，更何況是肢體上有接觸的，因此對於許多網友質疑，為什麼依然記得所有細節，便直說：「阿就真的很清楚啊！」

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