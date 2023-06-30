探索鐵達尼號的觀光潛水器「泰坦號」，日前在下水後發生內爆，5名富豪全數死亡，29日發現人類殘骸，打撈上岸。事件引發全球矚目，曾搭過泰坦號的墨西哥探險家艾倫(Alan el Mundo)過去的完整下水影片也再度被挖出，不少網友看了後直說難怪富豪搶著搭，也有人直呼艾倫太幸運。

艾倫是泰坦號首批搭乘者，他在去年7月下水，當時費用為12萬美元，比起現在整整便宜一倍，搭乘者為1名正駕駛、1名副駕駛與3位乘客，但實際上5人都是觀光客，並沒有接受過任何特殊訓練。

在泰坦號到達水深1000公尺的時候，通訊系統就發生故障，一直到2000公尺時仍未恢復，已經超過無通訊的逗留時間，當他們面臨必須做出返回水面的抉擇時，通訊系統奇蹟似恢復，泰坦號聯絡地面後繼續下潛。

抵達3800公尺後，卻因為海底太黑，完全沒視線，只能依靠聲納來尋找鐵達尼號本體，最終他們花了1個半小時，終於找到船隻，船身已經爬滿了藻類、鏽鐵，以及持續分解船體的細菌。他們依序參觀了甲板、操縱室，接著來到了電影中最知名的場景，也就是傑克與蘿絲擁抱的船首，最後則是值班室、船桅。

由於船身爬滿會腐蝕鐵的細菌，因此許多專家認為鐵達尼號的遺骸恐怕會在未來數十年內逐漸分解。(圖／shutterstock)

艾倫看到沉沒的鐵達尼號後，深受震撼，上岸後花了好幾天思考這趟水中之旅，他表示整個下水時程8小時，4小時往返，4小時海底探索，但因為鐵達尼號很難找，加上備用電池只剩40%的情況下，基於安全考量就必須海回海面，因此事實上只有40分鐘可以探索船身。對於很多人都好奇為了40分鐘花25萬美金(約765萬台幣)值不值得，艾倫說這完全取決於自己。艾倫當時也補充，泰坦號仍有許多地方需要改進，例如安全問題、潛水器本體問題以及潛水氣回收問題等。

上岸後，艾倫也特地前往鐵達尼號的遇難者墓園致意，1912年時，階級制度明顯，因此頭等艙乘客可以裝在木棺中，一般乘客就只能裝袋，有能力付錢的家庭，可以把屍體接回家，出不起錢的就只能安置在墓園中，還有100多具遺體因為防腐液不夠留在海中。艾倫說，遇難者被分到3個墓園安葬，其中超過3分之1沒有名字，因為完全無法辨認，所幸隨著科技進步，漸漸的部分死者得以證實身分。