網紅理科太太(陳映彤)Youtube頻道擁有115萬訂閱，初期常分享科普知識，後期轉為以名人訪談、心靈成長為主的內容，至今深受歡迎。去年底，理科太太將跟前夫離婚後，接受100多小時心理諮商的心得，做成線上課程，但由於缺乏諮商背景，引發輿論撻伐，為此停更了半年，直到29日才上架新片，並曬出跟阿滴的同框照，令網友乍看之下以為官宣戀情，直呼：「很登對啊。」

理科太太29日在社群平台宣布回歸，坦言休息了半年，學到許多知識也充飽了電，並賣關子表示最近身上發生許多好事，之後會再告訴大家，並附上2張跟阿滴的合照，畫面中，理科太太身穿白色吊帶背心搭配黑色長褲，阿滴也穿著休閒服飾，均對著鏡頭露出燦爛的笑容，周圍有許多人，現場氣氛相當歡樂。

見此，理科太太的朋友白癡公主在下方留言：「喔，還以為是什麼官宣照呢？」，阿滴幽默回應：「吃醋」，理科太太則說：「文案王是妳！」，其他網友也寫下：「等待官宣是你跟理科」、「還以為在一起了呢」、「很登對」、「阿滴＋理科＝還不錯囉」、「嗑的CP發糖了」、「愛妳，妳開心就好，我們都等妳。」

理科太太與前夫鬧婚變，受到不小的衝擊，為此接受100多小時的心理諮商，結束後與知名線上平台合作，以「學姐」的身分分享心得，不過由於諮商屬於醫療行為，加上本身缺乏專業背景，引發各界議論，後來決定退費並免費在理科太太的podcast釋出內容，她也沉寂一段時間，偶爾在社群分享日常，直到29日正式回歸。