美國賭城拉斯維加斯機場周二（27日）出現超級幸運兒。一名在機場航廈候機的旅客玩吃角子老虎機，133萬美元大獎從天而降，換算新台幣超過4137萬元，手氣旺爆。

綜合美國《紐約郵報》、福斯新聞網報導，內華達州賭城拉斯維加斯的里德國際機場（Harry Reid International Airport）證實，周二有一名旅客在「命運之輪三重雙翡翠」（Wheel of Fortune Triple Double Emeralds）機台前試手氣，中了巨額獎金。監視器畫面顯示，開出大獎的機台位於第1航廈。

機場官方推特帳號28日宣告，「有個幸運賭客在LAS（賭城機場代碼）抱走『大筆』現金」，轉載畫面顯示大獎金額為130萬又133.04美元，機台還發出「恭喜！您中了頭獎！」的聲音。機場推文附了一句註腳：「這是一種結束假期的方式——成為百萬富豪！」

‼️CONFIRMED‼️🎉🎰

One lucky player cashed in BIG at LAS — winning $1.3 million dollars playing Wheel of Fortune Triple Double Emeralds in the Terminal 1 Esplanade. 🤑

That’s one way to end a vacation — as a MILLIONAIRE! 💰



Video credit: @dereknicoletto https://t.co/4tLhTQUF3B — Harry Reid International Airport (@LASairport) June 28, 2023

機場官員透露，這名從外地到賭城旅行的旅客拉中頭獎時正在候機，準備與其他同行旅客踏上歸途。官員並未揭露這名超級幸運兒的姓名。

如此大額的彩金該怎麼享用？《紐約郵報》建議，不妨再來一趟度假之旅，而且要搭頭等艙，大概沒有比這更好的計劃了。

里德國際機場內的吃角子老虎機超過1400台，讓候機旅客登機之前把握最後機會搏大獎。

賭城近期幸運兒不只這名機場旅客。今年6月，賭場飯店「凱薩宮」（Caesars Palace）才有一名幸運旅客2天內中了3次頭獎，依序為40萬美元、20萬美元、40萬美元，總計抱走100萬美元。今年5月，另一家賭場飯店「威尼斯人」（The Venetian），一名賭客玩撲克牌贏得高達250萬美元獎金。