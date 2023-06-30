俄羅斯總統普丁雖然暫時躲過了瓦格納兵變的危機，但是烏克蘭戰場上的困局卻更加嚴重，連中國都開始拉開與普丁的距離，避免受其牽連。但是令人擔憂的是，普丁最近不僅在外交上緊緊抓住中共，甚至派艦在台海呼應共軍的「常態性戰備警巡」活動，兩岸之間的軍事緊張關係可能成為普丁點燃台海衝突的絕佳舞台，對於即將垮台的普丁來說，將是一個四兩撥千斤的絕佳機會。

中國駐歐盟大使傅聰2周前在歐盟與中國的商業論壇上接受半島電視台訪問時表示，中國有理由支持烏克蘭收回包括克里米亞與烏東頓巴斯地區的被佔據的領土。其實早在今年4月，傅聰接受《紐約時報》採訪時就曾表達類似言論，當時他還強調，中國沒有向俄羅斯提供軍事援助，所謂中俄友誼「沒有上限」的說法「僅僅是一種修辭」，不應被曲解。不過，傅聰的說法被認為是為了在政治上拉攏歐盟所做的策略性言論，因為中共外交部並未呼應傅聰的說法，但已看得出來中共對普丁的態度已轉趨保守。

過去幾年來中俄間已多次組織海軍艦隊在日本周邊海域實施聯合巡航（圖)，但就在中俄關係陷入微妙狀態之際，俄海軍卻主動派艦接近台灣，動機十分可疑。（圖／中國國防部）

上周瓦格納軍事集團兵變事件後，俄羅斯副外長緊急訪問中國，與中國外長秦剛進行會談。會後中方發表的聲明中只提及中俄是「友好鄰邦」及「全面戰略協作夥伴」，中方支持俄國的穩定繁榮。但是俄方發出的聲明中卻提及中國「支持普丁」，中方雖未否認，但雙方的態度已有明顯差異。

瓦格納軍事集團兵變事件後，俄羅斯副外長緊急訪問中國，事後發表的聲明中，中方與俄方有明顯方差別。（圖／美聯社）

雖然外交上中俄雙方有著不同立場與解讀差異的關係，俄羅斯卻因俄烏戰爭不利情勢而不顧一切地緊抱中國。過去幾年來中俄間已多次組織海軍艦隊在日本周邊海域實施聯合巡航，但就在中俄關係陷入微妙狀態之際，俄海軍卻主動派艦接近台灣。台灣國防部已證實，27日下午在宜蘭東澳外海約26浬處出現2艘俄羅斯守護級護衛艦，這種情況非常罕見，台灣軍方為此檢派機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應對。

普丁因俄烏戰爭而陷入外交、政治與軍事困境，在一觸即發的台灣海峽引爆衝突或許能挽救其搖搖欲墜的政權。圖為中俄聯合巡航。（圖／中國國防部）

就在俄艦接近東澳前幾天，共軍亦曾派出各型機共19架次，其中8架次逾越海峽中線並抵近澎湖海域的24浬線，國防部強調，對強行進入領空、領海的共軍機艦，將依令行使自衛反擊。據美媒報導，中共戰機侵擾活動引起了美方注意，美國副國務卿雪曼為此與中共副外長謝鋒通電話表達關切。意外的是，雪曼與謝鋒才通過電話，俄羅斯軍艦就主動出現在台灣東部，俄羅斯軍艦這種罕見的舉動的用意何在，必須將它放在普丁受困於俄烏戰爭的情勢下加以考量。

美國的政治觀察人士認為，俄艦突然在此時接近台灣，擺明了要以實質軍事行動支持共軍在台海的戰備警巡。對普丁而言，高調支持共軍在台海巡航，也可能是暗示習近平做出更多支持普丁的行動。

未來中共是否讓俄方參與台灣附近海域的戰備警巡活動，尤其值得台灣特別警惕。（圖／美聯社）

未來中共是否讓俄方參與台灣附近海域的戰備警巡活動，尤其值得台灣特別警惕。以目前台海的緊張狀態，共軍機艦進入領海外方毗鄰區，國防部有一定的處置方式，甚至也已發出「進入領海領空將直接攻擊」的最後通牒，但是如果俄軍參與共軍的戰備警巡時，就比較令人擔憂。因為俄軍艦艇有可能在與共軍聯合巡航台海時強行駛入台灣領海，或製造與台灣軍艦的磨擦引爆衝突，利用點燃台海衝突強行逼迫中國進入與美國對抗的狀態，如此可以利用引爆台海衝突來為普丁的俄烏戰爭困局解危。這不僅僅是將中國緊緊地綁在俄羅斯身上，甚至是利用台海的政治與軍事敏感性，把中國推向與西方國家對抗的戰場。普丁如果打這種盤算，當然不是要藉此引爆世界大戰，他真正的目的是攪渾俄烏戰局，藉著引爆台海衝突將烏克蘭戰爭綁住中國，以解除普丁政權垮台與俄羅斯陷入崩潰的危機。

俄軍艦艇若與共軍在台海聯合巡航，俄艦可能會製造與台灣軍艦的磨擦引爆衝突，並以台海衝突強行逼迫中國進入與美國軍事對抗的狀態。（圖／中國國防部）

台灣必須要思考的是，如果穿越毗鄰區進入領空與領海的是俄艦或俄機，國防部是否要發動攻擊，就得經過深思熟慮與縝密的安排，如果不發動攻擊要如何處置？如果按歷史上的經驗，中俄軍艦在台海的聯合巡弋行動中也可能遭到「不明來源」或是「疑似某一方」的攻擊，一旦發生這類事件，台海衝突也會違背除了普丁以外所有人的意願，很自然地與俄烏戰爭融為一體，接著所有的國家都會被捲入一場非常複雜且不知如何解套的戰爭。

普丁政權正因烏克蘭戰爭走向敗局，他會盡一切力量、不擇手段地來挽救個人的政治生命。現在烏克蘭戰場上的俄軍正在敗退，如果台海、日本海還有共軍與俄軍機艦頻繁活動，等於是讓普丁有絕佳的機會把更多國家拖進戰爭深淵，這種可能性值得所有負責任的大國仔細思考，該如何調整策略才不會被即將垮台的普丁所利用。