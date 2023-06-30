美國經濟數據優於預期，提升美國可以躲過經濟衰退的希望，華爾街股市今天在銀行股領漲下，主要指數多半收高。

道瓊工業指數上漲269.76點或0.80%，以34122.42點作收。

標準普爾500指數上揚19.58點或0.45%，收4396.44點。

科技股那斯達克指數微跌0.42點近乎持平，收13591.33點。

費城半導體指數上漲4.69點或0.13%，收3614.18點。（譯者：楊昭彥）1120630