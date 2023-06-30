美國經濟數據優於預期，提升美國可以躲過經濟衰退的希望，華爾街股市今天在銀行股領漲下，主要指數多半收高。
道瓊工業指數上漲269.76點或0.80%，以34122.42點作收。
標準普爾500指數上揚19.58點或0.45%，收4396.44點。
科技股那斯達克指數微跌0.42點近乎持平，收13591.33點。
費城半導體指數上漲4.69點或0.13%，收3614.18點。（譯者：楊昭彥）1120630
美國經濟數據優於預期，提升美國可以躲過經濟衰退的希望，華爾街股市今天在銀行股領漲下，主要指數多半收高。
道瓊工業指數上漲269.76點或0.80%，以34122.42點作收。
標準普爾500指數上揚19.58點或0.45%，收4396.44點。
科技股那斯達克指數微跌0.42點近乎持平，收13591.33點。
費城半導體指數上漲4.69點或0.13%，收3614.18點。（譯者：楊昭彥）1120630
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。