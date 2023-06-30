演藝圈「MeToo」持續發酵，「大牙」周宜霈指控「黑人」陳建州性騷擾，陳建州則大動作對大牙提告，並求償1000萬元；同為受害者的藝人郭源元隨後爆料，也遭陳建州性騷擾。媒體人吳子嘉表示，他想了一招修理陳建州，將要求中國大陸取消陳建州在大陸的代言，讓他一夜之間變成窮光蛋。

吳子嘉29日在中天《新聞千里馬》節目中表示，陳建州去告一個小藝人，甚至用要賠1000萬來嚇大牙，這是不成比例的壓迫關係。下節目後，他要寫信給國台辦主任，要求把「黑人」在大陸的所有代言通通取消，讓「黑人」一夜之間變成窮光蛋。

吳子嘉接著表示，他想了一晚上，想到一招來修理陳建州，他要具名寫信給國台辦主任宋濤，請他把陳建州在大陸所有的代言，要中宣部全部停掉，讓他一毛錢都沒有。

吳子嘉指出，他不只對發飆，還有行動力，請國台辦來修理陳建州。把陳建州的「金脈」和「精脈」都砍斷， 讓陳建州在大陸不能混，一夜之間變窮光蛋。

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