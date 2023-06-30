小心一夜情的後果。泌尿醫師表示，最近一個年輕男子因與不認識的對象有性行為，結果一口氣感染愛滋、梅毒、皰疹。之前也有一宅男除感染上述3種性病外，還另感染菜花與淋病。醫師提醒，真有「毒玫瑰」在網路（江湖）上行走，千萬不要心存僥倖。

泌尿科醫師唐守宏在其臉書表示，日前有個一臉憨樣的年輕人走入診間，原因是陰莖上有個約半公分的圓形傷口，長得像火山口。經詢問得知，該男子最近有性接觸，但不認識對方。

此番回答讓唐守宏想起幾年前的案例，一個宅男的首次性經驗是鼓起勇氣在網路上找了個對象，然後就醫也是一模一樣的檢驗報告。這兩名男性患者都對唐守宏說，「對方看起來蠻清純的。」前個案例還外加菜花和淋病，代價欲哭無淚。

唐守宏表示，男性除了做人除了不要害人外，要記住兩個原則。第一要自保，至少戴上保險套。第二，這世上不要錢的最貴。不要相信漂亮的女人會免費送上她們的身體。

唐守宏提醒，男性真的要小心免費的大餐吃完後，就獲得「愛滋+梅毒+皰疹」，有人還額外多感染菜花和淋病，代價欲哭無淚。「真有毒玫瑰在網路(江湖)上行走，千萬不要心存僥倖。」

許多網友在該篇貼文表達驚恐，直呼真是太可怕了。唐守宏回應道，或許有些人是報復性的散播這些病，等同於謀殺。