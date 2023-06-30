買不到雞胸肉就大鬧超商的「桃園浩克」日前在台中摩鐵嘶吼、亂丟東西，遭警方強制送醫，18年前在苗栗則有個吸毒的「帶刀浩克」，闖進牛肉麵店向老闆要「挑戰公文書」，還用長柄掃刀往老闆腹部猛刺，一個幸福美滿的家庭從此失去了男主人，警方圍捕過程更是驚險萬分，身材壯碩的「帶刀浩克」身中2槍仍舉刀嗆警「我要砍死你！」還好最後被警方制伏，沒讓更多的家庭面臨不幸，多年來無解的精神障礙者監護及司法處置問題也再度引起重視。

時間回到2005年初，被害的牛肉麵店老闆原本擺攤位賣早餐，因生意難做，夫妻倆省吃儉用，湊了點錢來到苗栗市區租屋開起牛肉麵店，由於老闆手藝好、口味道地，加上夫婦兩人服務周到，很快擄獲顧客的心，開業兩年來，生意愈來愈好，老闆一家終於能安身落戶，只是沒想到幸福竟如此短暫，一場突如其來的暴行，讓麵店老闆和家人從此天人永隔。

事情發生在2005年1月24日上午11時30分，46歲的牛肉麵店老闆剛開店招呼用餐的客人，同樣46歲的連姓男子吸毒後，帶著用報紙包裹的3把刀走進店內，以客語向老闆要「挑戰公文書」，老闆聽不懂客家話，反問他要什麼？連男邊走邊說「拿出來、拿出來」，猛然抽出報紙裡的掃刀刺進老闆肚子。老闆娘見狀顧不得危險上前護夫、與連男拉扯，遭連男毆傷頭部和眼睛，老闆的女兒趕緊到隔壁呼救，連男眼見店門口聚集圍觀人群，拿起刀子逃出店外。

吸毒有精神障礙的連姓男子犯下殺人案，他在警方圍捕時身中2槍，仍舉刀嗆警「我要砍死你！」（圖／本刊繪圖組）

警方獲報趕到現場追捕連男，連男逃到苗栗地檢署旁的土地公廟，持刀拒捕，警方為免傷及無辜，利用現場撿拾的木棍和竹竿想打掉他手上的開山刀，不料連男兇性大發，一面高喊「我要砍死你！」一面拿刀往派出所員警和所長身上狂砍，還好警察身手矯健、迅速躲開，連男身中2槍，竟還能揮刀再戰，最後警方共開了11槍才將其制伏送醫，而麵店老闆送醫急救仍不治身亡。

警方事後從連男身上查扣3把刀械，分別是長達193公分長的掃刀、開山刀和蝴蝶刀，還在他家找到他親筆寫的筆記本，上面密密麻麻都是怪力亂神的字眼，最高法院依殺人罪將他判處14年確定。員警事後回想連男當時那副殺紅眼的狠勁，仍不禁冷汗直流，不願受訪、也不想回憶當時遭連男瘋狂砍劈、差點喪命的驚心過程。被害家屬事後搬離這個傷心地，希望整件事只是噩夢一場，雖然午夜夢迴、經常想起最愛他們的老公和爸爸，但一切再也回不去了。

案發時的里長劉思維受訪表示，連姓男子身材壯碩，常吸毒、精神狀況不佳，還有攜械習慣，一直是地方上頭痛人物，沒想到竟然殺害無冤無仇的牛肉麵店老闆，關了10幾年出獄後又回到苗栗家鄉，鄉親們都很害怕，可能他身體不好、年紀也大了，近來較少出來走動。另位在當地開設葬儀社的謝姓地方人士指出，連男是他的國中同學，念書時就是不良少年，今年年初收到一個入殮的案子，看了名字嚇一跳，心想這不是我的同學嗎？一問之下才知道連男已經死亡。

更多 CTWANT 報導