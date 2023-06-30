演藝圈「MeToo」持續發酵，「大牙」周宜霈日前指控曾遭「黑人」陳建州性騷擾，陳建州提告民事訴訟，求償1000萬元。前立委郭正亮認為，這種事情用提告的方式，通常會激出更多反應；NONO的情況比黑人還要嚴重，目前跳出來的人非常多。

郭正亮29日在《國民大會》節目中表示，大牙這件事發生在11年前，陸續走來的黑澀會妹妹們會不會有其他的經驗，所以這就是為什麼會有「MeToo」運動。

郭正亮接著指出，黑人想說她沒有證據，所以就用提告來遏止連鎖反應；但這種事情，用提告的方式，通常會激出更多的反應。事實上NONO最明顯，NONO的情況比黑人還要嚴重，目前跳出來的人非常多。

郭正亮點出，這種案子到最後要在法律上有結果，真的不容易。但提告的部分不容易成立，並不表示能夠證明你對我有性騷或強制行為。強制行為也要有證據。所以黑人提告的部分並不會成立，不過，他認識的朋友現在都一面倒，比較相信大牙。

郭正亮表示，大牙跟郭源元寫那麼長的臉書來指控，她們有得到什麼？甚至搞不好會得罪很多演藝界大老，現在還在發展中，搞不好通告會減少，有人不敢找她，或是有人施壓不要找她，她可能要面對這種問題。至於她們為什麼要做這件事？大家會比較相信受害者，因為難以想像受害者有得到什麼。

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