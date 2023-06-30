一名網友分享，逛全聯看到超浮誇優惠，一罐大罐的鮮奶旁邊纏了足足12罐巧克力牛奶，相當於「買1送12」，令原PO大讚太划算了，忍不住拿了2組丟購物車，引起網友熱烈討論，不少人笑說，別人家的全聯總是不會讓人失望。

一名男網友在臉書社團《全聯消費經驗老實說》上分享，去全聯買鮮奶，看到一個超浮誇的畫面，買一瓶2公升的鮮奶就送12瓶小的巧克力牛奶，讓他看了立刻買爆，直言這也太划算了，就算騎機車來，也要死命塞把這些牛奶帶回家。

貼文引起網友討論，「別人的全聯為什麼都比較好」、「別人家的全聯，總是不會讓人失望」、「真的是別人家的全聯，超羨慕」、「如果看到了，用扛的，也要努力扛回家」、「沒看過夾三瓶以上的」。

由於贈品實在太驚人，因此也有懷疑該不會整組都是即期品。對此，原PO則更新貼文說，他檢查了一下，牛奶的有效期限到7月8日，有看到一些網友分享去全聯搶貨的狀況，但好像不是每間店都有，而且每間店販售的數量也不同。