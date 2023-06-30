不禮讓行人加重罰6千今天（30日）正式上路，駕駛行經斑馬線須禮讓3公尺內的行人，即便行人闖紅燈，車輛也得讓行，違者最高可罰6千、記點3點，且須參加道安講習3小時；若違規使行人受傷或死亡，最高可罰3萬6千元及吊扣駕照或吊銷駕照。

為洗刷台灣「行人地獄」汙名，立法院會今年4月三讀通過修正道路交通管理處罰條例部分條文，加重駕駛不禮讓行人罰則，最重罰6000元；若因違規導致重傷死亡，可吊銷駕駛執照。

根據《道路交通安全規則》第103條第2項規定，「汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過」；因此即便行人闖紅燈，車輛也得讓行，而針對行人違規的部分，也會有相關罰則。

另外，行人死亡暴增，因此新法除了加強執法汽機車不禮讓行人之外，也會將行人違規列入重點取締；依據現行規定，行人違規穿越馬路可罰500元，若行人當低頭族誤闖車道、阻礙交通者，可罰300元。

今起駕駛行經斑馬線須禮讓3公尺內的行人，違者最高可罰6千。（新北市交通大隊提供）