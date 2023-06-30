此項「超級計畫」第一階段投資規畫為期八年，馬哈拉施特拉邦政府將提供財政補貼，獎勵Gogoro投入超過5億美元製造智慧電池、10億美元建設電池交換基礎設施，這將是印度史上最大的電動車投資之一。

馬哈拉施特拉邦政府將超過5億美元的重要策略性投資歸類為「超級計畫」，通常會提供相應的財政激勵措施，以確保計畫成功執行。前述對Gogoro的「超級計畫」邀約，包含馬哈拉施特拉邦提供的財務獎勵及補貼，總投資金額預計超過15億美元，也是雙方繼2023年1月於達沃斯世界經濟論壇簽署合作備忘錄後，最新的實質進展。馬哈拉施特拉邦內閣已通過此項計畫，雙方預計近期內完善協議內容。

馬哈拉施特拉邦首席部長Eknath Shinde表示，馬哈拉施特拉邦引領印度運具電動化、推動永續都會交通，並攜手產業龍頭Gogoro打造完整的智慧電池生態系。作為「超級計畫」項目之一，Gogoro將在馬哈拉施特拉邦製造智慧車輛、智慧電池與電池交換站點，並部署全球領先的能源基礎設施，預計創造約1萬個就業機會。

Gogoro計畫在馬哈拉施特拉邦部署開放及便利的智慧能源基礎設施，除了作為移動與儲能的主要來源，還有望增加智慧能源、電動車、永續供應鏈領域的就業機會。此外，Gogoro預期可帶動更多外資投入馬哈拉施特拉邦的供應鏈與智慧能源基礎設施。

馬哈拉施特拉邦的電池交換基礎設施預計於2023年底開始部署，充分運用Gogoro智慧能源生態系，包括電池交換站點、電池交換技術與能源管理解決方案；同時帶來多元科技創新，應用於智慧城市規畫、儲能站點與系統、移動共享服務、智慧電動機車、電網需量反應服務、分散式儲能等領域。

馬哈拉施特拉邦是印度的28個邦之一。馬哈拉施特拉邦因其對印度GDP的巨大貢獻，被譽為「印度的經濟成長引擎」，也是全國製造業和服務業最先進的邦，以及吸引最多海外投資的印度地區。馬哈拉施特拉邦的首府為孟買，是國際化大都市。馬哈拉施特拉邦擁有逾1.2億人口，是印度最大的經濟體與工業重鎮，每年GDP超過4500億美元，占印度工業總產值16%。