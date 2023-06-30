銀行業2023年前5月稅前淨利2208.2億元，年增達445.7億元或25.3％。其中，國銀2308.2億元、年增達35.6％，信合社21.1億元、年增達30.7％，外銀在台分行86.6億元、年減4.7％，陸銀19.4億元、年減達40.7％，票金及儲匯則分別年減達23％及88％。

證券期貨業2023年前5月稅前淨利365.34億元、年增達94.35億元或34.82％。其中，券商274.37億元、年增達77.25億元或39.19％，期貨商26.1億元、年增達9.04億元或52.99％，投信業64.87億元、年增8.06億元或14.19％。

至於保險業2023年前5月稅前虧損73億元，較去年同期獲利1356億元大減1651億元，在金融三業中唯一衰退。其中，壽險業前5月稅前虧損263億元，較去年同期獲利1288億元大減達1551億元。產險業稅前虧損32億元，較去年同期獲利68億元減少達100億元。

金管會指出，銀行業獲利成長主要受惠升息帶動利息淨收益增加，股債市回穩使投資及其他淨收益同步增加。證券期貨業則受惠台股上漲、交易量能回升，自營部門及承銷收入同步增加，帶動整體獲利顯著回升。

至於保險業獲利顯著下滑，主因匯率波動及避險成本高漲，拖累壽險業前5月顯著轉虧，產險業虧損則受防疫雙險理賠影響。不過，隨著防疫雙險理賠陰霾散去，產險業4、5月均維持穩健獲利，整體表現已見回穩。