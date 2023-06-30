金管會統計，新台幣匯率前5月貶值0.19％，使壽險業出現94億元匯兌收益，但在避險工具虧損347億元、換匯成本達1395億元拖累下，即使收回外匯準備金261億元回沖，整體淨匯損金額仍升至1387億元。

其中，新台幣匯率5月微幅貶值0.09％，壽險業出現7億元匯損，較4月匯兌收益1202億元明顯轉虧，雖然避險工具虧損67億元、換匯成本295億元，較4月901億元、276億元大減，但收回外匯準備金72億元挹注後，單月淨匯損297億元，較4月45億元跳增。

累計壽險業前5月稅前虧損263億元，較去年同期獲利1288億元大減達1551億元。壽險業稅前虧損32億元，較去年同期獲利68億元減少達100億元。合計保險業前5月稅前虧損73億元，較去年同期獲利1356億元大減1651億元。

不過，若單看5月狀況，產險業擺脫防疫雙險理賠陰霾，5月稅前淨利27億元，持平4月水準。壽險業則受匯率波動影響，5月稅前虧損12億元，較4月獲利180億元顯著轉虧。合計保險業5月稅前獲利15億元，維持獲利表現、但較4月207億元驟減。

而壽險業截至5月底淨值1兆9276億元，月增190億元或0.99％、仍年減2896億元或13.2％。產險業5月底淨利740億元，雖年減達827億元或52.8％，但月增達135億元或20.11％。合計保險業5月底淨值2兆190億元，月增1.72％、年減15.8％。