Ohtani gives the people what they want 🦄

Franchise record 14 HR in the month of June@Angels | #GoHalos pic.twitter.com/C7fTmHNDdq — Bally Sports West (@BallySportWest) June 29, 2023

近期狀況絕好調的大谷翔平，今（30日）繼續交手白襪扛出本賽季第29轟，今年6月的全壘打數來到14支，正式超越過去所保持的13轟紀錄，天使再度繳出兇猛火力攻下7分，只可惜投手群再度崩盤，白襪最終9比7帶走勝利，系列賽雙方各拿2勝。

兩隊系列賽最終交手，再度展開打擊大戰，大谷翔平此戰被安排在第3棒，首打席追打白襪先發藍斯林（Lance Lynn）偏低壞球揮空三振，不過天使前2局靠著3發全壘打，以4比1取得領先優勢，未料3局上風雲變色，白襪靠著單局6安及2次四死球，攻下6分逆轉超前。

手握2分領先的白襪相當謹慎，4局下天使獲得二壘有人的大好得分機會，儘管大谷翔平前2打席皆吞K，仍獲得敬遠的崇高待遇，主場球迷對白襪投以噓聲表不滿，天使最終無功而退，第4打席大谷翔平再度獲得保送，眼看打擊機會所剩無幾，大谷翔平9局下2出局沒讓球迷失望，夯出反方向2分全壘打，本季第29轟出爐，大谷翔平本月共打出14轟，也敲破天使球團在6月的紀錄，最終天使仍以2分惜敗。

大谷翔平單月14轟，也超越了由自己和松井秀喜所創下的13轟日本選手紀錄，更有望成為連3年敲出單季30轟的日本球員。靠著前役3安猛打賞，本季大谷翔平打擊率站上3成09，排名美聯第4位，加上全壘打、打點（並列）皆為第1，打擊三冠王也正式進入了大谷翔平的鎖定範圍。