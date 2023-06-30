網紅「小紅老師」21日出面指控藝人NONO（陳宣裕）多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，估計有20女受害，受害者最小的只有15歲，而NONO至今都不承認、不道歉，小紅老師決定今（30日）下午到台北地檢署正式提告。而這起案件也讓不少網友想到藝人秦偉，好奇NONO會不會成為第二人。

回顧秦偉事件，2016年女造型師指控，2010年7月秦偉邀她到北市信義區的住處做造型，在她到房間挑衣服時將她壓制在床上，儘管女方堅決抵抗拒絕，他卻說「不要就是要」加以性侵；之後又有一名女編劇跳出來控訴，到秦偉家討論劇本時被脫褲性侵；更有女粉絲出面說秦偉利用臉書訊息，誘騙她回家性侵。

檢方起訴指控，8名女子遭性侵，有2人未成年，年紀最小僅14歲。但其中5位，一二審都判秦偉無罪；檢方提上訴，最高法院認為不符速審法規定，判決駁回，無罪確定。

另3名女子部分，一審依強制性交3罪將他各判刑4年，應執行8年徒刑。全案上訴到高院，法官裁定執行7年8月。目前秦偉仍在服刑中。

如今「小紅老師」開出第一槍，出面指控NONO性侵、性騷20女，掀起各界關注，究竟真相為何，後續還有待檢警進一步調查釐清。

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