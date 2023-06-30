2024總統大選戰況火熱，但國民黨民調上卻暫時呈現落後的情況，藍營支持者多感焦慮。但新北市長、國民黨總統參選人侯友宜27日早拋出震撼彈，延攬國安會前秘書長金溥聰加入競選團隊。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，金溥聰入局已經對藍營造成3個重大影響。

黃暐瀚昨（29）日在臉書指出，金小刀（溥聰）重出江湖，擔任侯友宜的競選總部執行長，一出手就捅了三個透明窟窿。第一個窟窿就是換侯夢碎，國民黨全代會將在723舉辦，眼看侯侯當老三，黨內雜音不少，什麼「Hold侯，做代誌」，暫不提名，換人來選都有人私下在談。現在金溥聰跳到第一線，以上所述，都不可能。

至於第二個窟窿，黃暐瀚表示，鴻海創辦人郭台銘參選2024總統大選的正當性與可能性，是建立在侯友宜崩盤，藍營立委跳車的前提下。但如今「一把金刀」就插在桌面上，藍營上下不敢輕舉妄動，郭台銘獨立參選總統的機率，也立刻大大降低。九月領表獨立參選之前，郭肯定會更加審慎，更加猶豫。

黃暐瀚接著提到，「第三個窟窿、立倫走開」，稱朱立倫一直說自己是總教練，但金小刀第一天接執行長，就定調「朱是球隊老闆」。而所謂球隊老闆，就是「出錢、出力，不下指導棋」，貴賓室觀戰就好，場上調度，戰術指揮，跟老闆無關。

黃暐瀚最後強調，雖然未嘗一敗，但也未必永遠不敗。侯友宜不是馬英九，民進黨也不算大逆風，藍營若想「侯來居上、逆轉超車」，侯友宜必須得像馬英九信任金溥聰，那樣的信任與授權，奇蹟才有可能發生。