7／1多項新制一次看 大醫院看病領藥變貴了

7月起推動多項新制，最受矚目包括TPASS交通月票上路、健保部分負擔調整、人工生殖補助有條件放寬申請期限等。

三大生活圈交通月票TPASS將從七月一日上路。（台鐵提供／簡立欣台北傳真）

7月1日起三大生活圈TPASS交通月票上路，此外全國10個縣市政府的社福卡點數可搭乘指定台鐵列車，但不可搭乘台鐵觀光列車、團體列車、太魯閣及普悠瑪列車、3000型新自強號，及其他台鐵指定列車（具專屬性及不發售無座票列車）。

與交通相關的還有7月1日起，新領照的汽車應隨車配備反光背心，預防車輛故障或駕駛人因事故離開車輛時，提醒後方用路人注意，避免再碰撞。

與醫藥相關的是7月1日起大醫院急診和領藥都變貴了。健保署趕在端午節4天連假前的6月21日以發新聞稿的方式公告健保部分負擔調漲，各級醫療院所的門診和急診部分負擔和藥費普遍大幅調漲，大醫院急診部分負擔從原來的550元跳漲到750元，漲幅高達36％。

藥費部分，7月1日起，門診藥品部分負擔依20％的比率，分級距計收。區域醫院及醫學中心藥費上限從200元調高至300元；地區醫院及基層中、西醫診所藥費上限則維持200元。

另外2項幼童治療納入健保給付，包括未滿18歲的聽損患者，7月1日起放寬人工電子耳給付，由原本的單側擴大至雙側，一組電子耳給付價格約57萬元，預計受惠人數約168人。

7月1日起也全額給付得用於患有支氣管肺發育不全且困難拔管的1歲以下嬰兒「橫膈膜電位導管」，早產兒及新生兒使用的「邁柯唯」橫膈膜電位導管，推估每年200名嬰兒受惠，預算約299萬元。

跟醫藥相關的還有，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」6月底退場，國健署公告表示，若民眾因疫情延宕人工生殖，已修正體外受精人工生殖技術補助方案，7月1日起有條件放寬補助申請期限。

環保署網購包裝減量最新規定將於7月1日起上路，訂定包材、重量比值、禁用PVC材質等，另外要求大型業者須達到年度減量目標，若有違反規定者最高可處新台幣15萬元罰鍰。

勞動部7月新制，無薪假補貼雇用安定措施門檻放寬。就業保險失業率從「連續3個月達1％以上」的門檻，改為視整體景氣狀況，斟酌減班休息（無薪假）人數、家數，決定啟動時機、協助對象、時間等，最長補助時間可達1年。