種種跡象顯示，解放軍的殲-20隱形戰機已換上兩具自製的渦扇-15發動機，首度成功試飛。如果這屬實，那對中方研製殲-20和渦扇-15來說，將是一大里程碑。

據《動力》（The Drive）網29日報導，網上瘋傳的照片和錄影顯示，試飛似乎是28日進行，而地點就在成飛的主要測試機場。

由於影像品質不佳，難以獨立判斷，殲-20裝的是否確實是量身訂製的渦扇-15，而不是現今廣泛採用的渦扇-10發動機。

至於要判斷殲-20是否真的換上渦扇-15，最簡單的方式就是細瞧機上的排氣噴嘴。專門研究中國戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）看了影片後推文說，「我發現有趣的是，看了影片的第一印象之一，就是聽到的隆隆聲和渦扇-10C不同，來得比較低沉。」而照片顯示，殲-20在結束試飛後，的確受到特殊的關注。

而另一張照片顯示，橫幅上有「15」這數字。雖然早從1990年代起，中方就在研製渦扇-15，但相關細節有限。多年來，媒體不斷報導，渦扇-15的推力至少可達36,000磅（近16330公斤），而最終的目標在於達到40,000磅（近18144公斤）。

A slightly different image as it seems ... pic.twitter.com/RfSOoepURR — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 29, 2023