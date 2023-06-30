餵藥案疑涉散布謠言 北檢下周分案偵辦 賴清德恐列被告

新北市幼兒園餵藥案，士林、新北地檢署陸續公布幼童毛髮未檢出「巴比妥類」及「苯二氮平類」藥物，證明此事為「假訊息」，台北市議員侯漢廷向台北地檢署告發副總統賴清德10人違反《總統副總統選舉罷免法》、《社會秩序維護法》。據了解，北檢已受理告發，預計將於下周一7月3日分「他字案」，將賴清德10人列被告偵辦：至於《社維法》部分，因非檢察機關偵查職權，初步決定將另移請警方偵處。

新北市板橋、汐止區幼兒園日前分別傳出幼童遭餵食不明藥物案，家長人心惶惶，引發社會關注，轄區的新北、士林地檢署陸續分案偵辦，並檢驗幼童毛髮是否檢出藥物成分。

士林地檢署28日公布汐止區幼兒園餵藥案調查結果，因幼童尿液、毛髮未檢出「苯二氮平類」藥物，認定無人犯罪，將全案簽結。之後，新北地檢署也在29日公布板橋區幼兒園案調查結果，表示36位幼童毛髮檢驗結果均未檢出「巴比妥類」及「苯二氮平類」藥物。

不過，由於餵藥案已成為藍綠總統大選政治攻防重點，台北市議員侯漢廷不滿民進黨黨公職人員在本案一再散布假訊息，造成新北家長恐慌、影響侯友宜選情，23日前往台北地檢署告發代表民進黨參選下屆總統的副總統賴清德、立委張宏陸、羅致政、蘇巧慧等10人違反《總統副總統選舉罷免法》、《社會秩序維護法》。

侯漢廷認為，新北市幼兒園餵藥事件，已是證明是假訊息，甚至事實查核中心都認證是「錯誤訊息」，但民進黨黨公職人員在這起事件上一再散布假訊息，造成全台家長恐慌、老師人心惶惶，甚至造成家長及教保員的嚴重對立，一度讓教保員不願再餵藥，致社會成本的極大虛耗，因此提出告發。對此，北檢表示，北檢 將於下周分「他字案」偵處。

另國民黨總統參選人侯友宜競選工作室日前告發民進黨總統參選人賴清德及競選辦公室發言人戴瑋姍，涉犯散發假訊息，造成公眾恐慌，違反《社會秩序維護法》，北市警中正一分局上周已發出通知書，要求賴、戴2人於本周向警方說明。