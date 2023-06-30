警方先帶李婦到派出所休息，並順利聯繫到她的家人。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

家人接獲通知，立即趕到派出所接李婦返家。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

家住在北市北投區的8旬李姓婦人，前天上午因思念兄長，自行外出搭車至松山區卻不慎迷途，轄區警方獲報立即到場關心，發現李婦無法正常應答，所幸員警眼尖發現其手腕有佩戴愛心手鍊，經查證身分，發現家屬已報案協尋，順利將老婦平安送回家。

松山分局三民派出所員警吳偉杰、許德光，當日下午接獲民眾報案指富民生態公園有老嫗疑似走失，兩人立即趕往現場協助。

警方到場看見李婦獨自攤坐在公園椅子上，神情疲累無助，鼻尖、上額滿是汗水，遂上前關心，但在詢問她的身分時，發現她無法清楚表達，研判患有失智情形。員警見狀，考量李婦行動不便且天氣炎熱，主動以巡邏車先將她載到派出所休息。

員警眼尖發現李婦手腕上佩戴有愛心手鏈，遂循線聯繫家屬，此時李婦家人正好在北投分局奇岩派出所報案協尋，得知警方尋獲訊息，立即前往三民派出所，表示李婦趁家人不注意外出，所幸有熱心民眾及員警的積極協助，未釀意外發生，並表示會好好照顧母親，多留意其身體狀況。

松山分局提醒若家中有長者的民眾，應隨時多加關懷照顧，或申請愛心手鏈佩掛在長者身上，以利發生走失狀況時，警方接獲報案後可以迅速聯絡家屬，協助迷途長者平安返家。