已婚男星陳建州（黑人）接連被大牙（周宜霈）、郭源元指控曾性騷擾，他2度否認並提告求償大牙1千萬，范瑋琪昨也發聲力挺陳建州。一名自稱黑人前經紀人的網友發文暗批大牙分不清楚陳建州的玩笑話，要她拿出實質證據再說。

網友andygaga在文中暗酸大牙「如果當初能讓妳大紅大紫，今天妳就不用拿這種三流故事來喚醒大家對妳的記憶」，她說當時大牙能去香港工作，背後可是費了很多功夫向製作人努力推薦，黑人也不斷提醒要多多提攜黑澀會美眉們，她不明白自己跟黑人一起工作不算很久，要比熟的話，幾個妹妹應該更瞭解黑人，「難道妳們不知道黑人就是愛說一些讓人3秒尷尬的玩笑嗎？！難道妳們還會比我分不出黑人的爛哏嗎？！那些嘔心到死的表情妳們沒看過嗎？！為什麼妳會想到他說的爛笑話再加那個嘔心的表情是有其他含意呢！？明明就是他得意要對方尷尬到死的玩意變騷擾呢！？」

疑是陳建州前經紀人的andygaga發文後又刪文。（圖／翻攝IG）

Andygaga還表示，想紅有很多方法，但前提是提升自己的實力，「如果需要11年才解開對他的恐懼，為什麼不好好增值自己，不要浪費時間在籃球員身上啦。」整篇貼文的重點，都是導向大牙不理解黑人的玩笑話，結果引發網友怒火，批評她在提油救火。

自稱陳建州前經紀人的andygaga隔空向大牙喊話。（圖／翻攝IG）

Andygaga把該篇貼文刪掉後，改到IG限時動態強調「沒有實質證據，請不要再發10年以前疑似被性騷的屁事」，甚至還驚爆「難道你10年前到處跟球員睡的事我也要拿出來說嗎！」截稿之前，大牙尚未針對此事進行回應。

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