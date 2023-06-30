許多家庭都有供奉神明廳，一名男網友表示，無聊就會和家中神明聊天，直喊神明真的很酷，不但點醒他別太迷信，有次希望神明能託夢給他，沒想到當晚真的夢到，不過神明在夢裡對他說「乾不要再問我能不能託夢了」，網友看了都笑翻。

一名男網友在《Dcard》論壇發文指出，他本來沒有很信神明，但前陣子家中發生一些事情，覺得神明好像冥冥之中有保佑，才開始認真拜拜「跟家裡的神明搏感情」，無聊還會跟神明「尬聊」。

原PO分享，有次上香時被香灰燙到手，長輩都認為被香灰燙到要特別注意，可能是神明在暗示些什麼，於是他擲筊請示神明「請問我剛剛被香灰燙到，是神明您要給我的警告嗎？」結果蓋杯；「那請問是您要給我的好兆頭嗎？」也是蓋杯；「難道是我自己手殘？」這時出現了聖杯。原PO笑說「神明直接幫信眾破除迷信」。

還有另外一次，原PO因為聽過很多人被家中神明託夢的經驗，他也想體驗看看，於是跑去拜拜「盧」神明，沒想到當天晚上真的夢到，「祂飄在我床邊，然後用慈愛的眼神看著我，緩緩說：『乾不要再問我能不能託夢了。』」

許多網友看了都笑翻，「你家神明真的很酷」、「神明：別煩我了拜託」、「看完覺得說話開頭是『乾』的神明好man好帥好可愛，突然也好想這樣去吵一下我們家的」；也有網友表示，「我拜拜的時候也有祈求神明託夢給我，但我還沒夢過。」