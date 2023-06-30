BREAKING: 76ers G James Harden is picking up his $35.6 million option and sides are beginning to work together in exploring trade scenarios, sources tell ESPN. It’s expected that Harden has played his last game for Philadelphia. pic.twitter.com/GguWgysfNZ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2023

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基30日爆料，「大鬍子」哈登決定執行跟七六人最後一年3560萬美元球員選項合約，卻再次跟七六人提出交易申請，未來雙方將會尋求交易哈登方案，甚至沃神已經放話，「哈登預計已經打完待在七六人最後一戰。」

這是哈登最近3年內第3次跟球隊提出交易申請，前兩次分別是在火箭與籃網，沒想到他接連嘗試了籃網、七六人兩隊，還是找不到自認合適的球隊，沃神強調，七六人在整個跟哈登協商期間，已經完全看不到哈登的長期未來，只好忍痛幫他找新東家。

目前也隨即謠傳，快艇本周已經跟七六人尋求過交易可能，預計拿出馬可斯莫里斯與鮑威爾，去跟七六人交易哈登與托必亞斯哈里斯，只是兩隊還沒辦法達成共識，除了快艇動作最為積極以外，尼克也可能將跟七六人接觸，且討論交易哈登的方案。

至於先前謠傳哈登最想回歸的火箭，如今雙方似乎已經沒有太多默契，因為火箭專注在招募暴龍後衛范維莉特上面，哈登也改口想要加入一支具有競爭力的球隊，讓哈登重返老東家火箭的希望越來越渺茫。