一名人夫從2021年，被妻子連續兩度抓包，帶小三上汽車旅館嘿咻。但丈夫與小三出庭時，均辯稱是因為兩人用餐後，男方都突然「肚子不適」，男方才自己前往汽車旅館內上廁所。未料法官卻認為，如果真的肚子不適，依常理應該找免費的加油站、速食店或公廁，何須執意要去付費的汽車旅館？因此不採信2人說詞，一審判決2人賠償20萬元，經上訴後遭到高院駁回，全案定讞。

根據判決書，正宮向法院提告表示，丈夫與小三於110年10月22日一同到餐廳用餐、牽手且舉止親密，隨後前往汽車旅館發生性行為，又在同年11月5日一起牽手用餐完後，再度前往汽車旅館內發生性關係。氣得提告丈夫及小三賠償100萬元。

但是丈夫卻辯稱，2人於110年10月22日僅係聚會用餐，因他用餐後肚子不適，才自行開車前往汽車旅館上廁所，女方並未同往。110年11月5日2人也只是聚會用餐，又因用餐後肚子不適，也是自行開車前往汽車旅館上廁所與休息。

但是法官調查後認為，按常理，若確有肚子不適情形，應可以另尋附近可供無償使用之加油站、速食餐飲店或其他公共場所附設廁所，無須特意擇取易遭他人非議、更須另行付費之汽車旅館，且觀看照片，丈夫於用餐前、後，神色自若，身形、步履未見有何身體不適之異常舉措，因此不予採信證詞。判決丈夫與小三須連帶賠償20萬元。經上訴後遭駁回，全案定讞。