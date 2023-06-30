小編今（30）日精選5件不可不知的國內外財經大事。儘管近一年半政府祭出連串打炒房措施，但國內房仲業家數仍一路挺進至6,559家，營業員人數兩年來更大增25％、突破5.5萬人，家數、人數雙創新高；不過在房市轉冷交易量縮下，今年前四月房仲整體營收僅223億、大減25％，在僧多粥少下，房仲業經營將面臨近年最嚴峻困境。

【1】僧多粥少 房仲面臨嚴峻危機

過去房市熱絡時期，投資買盤帶動交易規模大幅擴增，房仲業一窩蜂的開業雨露均霑，如今搶食者眾、不動產的交易量緊縮，房仲業經營壓力倍增。六都中，以近年廣納雙北買盤及外移人口的桃園表現相對穩健，房仲家數成長最多、銷售額減幅最小。

【2】Fed升息後遺症逐漸顯現 每周8家大型美企破產

美國聯準會（Fed）升息的後遺症已逐漸顯現！綜合外媒報導，大型企業破產聲請件數正在加速成長，並且直追美國過去兩次經濟衰退時期水平。該現象也凸顯在聯準會激進升息下，愈來愈多美企營運已經岌岌可危。

【3】女股神6月連三買台積電

「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下的方舟投資管理公司（ARK Investment Management）28日再度買進台積電ADR以及超微（AMD）股票、且進一步售出特斯拉持股。這也是這位明星操盤手本周第二度加碼上述兩家晶片股、減持特斯拉的操作，也是本月第三度購入台積電ADR。

【4】長榮等12檔除息 大盤指數蒸發74.23點

證交所統計，30日共有大宇（1445）、台達電（2308）、長榮（2603）、亞光（3019）、台灣大（3045）、融程電（3416）、柏騰（3518）、欣陸（3703）、日月光投控（3711）、麗豐-KY（4137）、事欣科（4916）、凌通（4952）等12檔發行量加權股價指數成分股票除息交易。

【5】美光：記憶體景氣谷底已過 專家曝大廠不排除Q4漲價

記憶體晶片大廠美光（Micron）稍早公布上季（3至5月）營收優於預期，雖然上季陷入虧損但每股虧損經調整後優於預期，且美光宣稱記憶體晶片產業已度過營收谷底，但因股價今年來大漲34％，出現獲利回吐賣壓，29日開盤後股價重挫逾4％，報價64.35美元。