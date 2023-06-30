2024總統選戰逐漸白熱化，三黨參選人都無所不用其極搶占網路話語權。然而一份最新的網路聲量調查卻顯示出驚人結果，儘管民進黨參選人賴清德在YouTube頻道投注大量心力，但關注度卻在3人中墊底；反而是民眾黨參選人柯文哲，雖然在服貿議題被綠營狂打，但也藉此將網路聲量衝到短期內的新高點。

TPOC（台灣議題研究中心）昨(29)日公布最新聲量調查報告，在藉由QuickseeK快析輿情資料庫蒐集今年6月1日至6月27日的網路輿情數據的情況下，國民黨參選人侯友宜跟柯文哲本月聲量都超過50萬，賴清德僅僅只有35.6萬。

值得注意的是，柯文哲聲量成長趨勢非常明顯，尤其是端午節連假前後，爆出重啟服貿議題，正反論戰反讓柯文哲備受民眾關注，拿6月21日至6月27日的網路聲量進行比較，柯文哲19.6萬，討論度高達47％、侯友宜10.3萬占25%、賴清德12.1萬占29%。

該報告還指出，比對柯文哲、賴清德、侯友宜三人在臉書社群、PTT與Dcard等論壇、YouTube平台等人的關注度，柯文哲都呈領先的情況。其中在YouTube平台上，賴清德陣營投入大量心力，然而數據卻顯示柯文哲39％居首、侯友宜37％排第二，賴清德關注度只有24%。

TPOC表示，綠營一向以經營社群平台見長，且賴清德參選以來也非常重視這塊，然而關注度卻不如期待；從現況來看，賴除了自己身上的執政包袱，網路聲量表現上也相當低迷，「精心規劃的網路影音節目完全不受網友青睞，網路輿情戰操作策略同樣讓外界霧裡看花、不知道他在幹嘛。」