美國最高法院今天判決哈佛大學採「平權措施」招生違憲，不少亞裔族群視此判決為一大勝利，但加州史丹佛大學等私立學府深表失望，台裔舊金山市府律師邱信福也說「平權倒退」。

美國最高法院審理哈佛大學和北卡羅來納大學招生爭議併案，今天裁定這兩所學校採取「平權措施」（affirmative action）違憲，認定學校不該將「種族」作為招生考量因素。

保守派占多數的最高法院否定這兩所學校的招生措施，影響將擴及全美。

「平權措施」原本用意在改善美國歷史上的種族歧視，但首席大法官羅伯茲（John Roberts）於判決書中提到，許多學校往反方向走得過遠，錯誤地將膚色當作檢驗標準、而非個人克服挑戰和技術培養能力。

他並寫道，「美國憲法歷史不容許這種選擇」。

此案起於非營利組織「學生公平入學」（Students for Fair Admissions）控告兩所學校，在招生過程中將「族裔占比」列入考量，保障非裔和拉丁裔，抨擊此作法忽視申請人的「學術表現」，等同對亞裔學生的「反向歧視」。

判決結果今天出爐後，掀起兩極化反應。以亞裔成員為主的加州平等權益聯盟（Californians for Equal Rights Foundation）於官網上寫道，「法律平等保護原則在最高法院取得重大勝利」；但提倡教育領域種族平等的組織The Education Trust-West說，此判決「推翻平權史上的重大勝利」。

舊金山市政府首位台裔律師、哈佛大學法學院畢業的邱信福（David Chu）對此項判決發表看法。他以自身經驗為例，表示若沒有「平權措施」，他不會有機會從事公共政策領域相關工作。他認為此判決會帶來負面影響。

邱信福從歷史角度分析，表示每當種族正義取得進展便會立即遭遇反彈，這次的裁決也不例外，「最高法院推翻了50年的先例，使近年平權運動取得的進步出現倒退」。邱信福說，日後將會繼續致力確保所有學生接受高等教育的機會。

儘管加州早在1996年就通過「209法案」，成為全美第一個禁止公立大學以種族作為招生考量因素的州，但高等私立學校普遍認可「平權措施」。

在最高法院作出判決之前，史丹佛大學、加州理工學院、加州大學等學校都曾簽署意見陳述，對「平權措施」表達支持。

史丹佛大學校長泰西耶拉文尼（Marc Tessier-Lavigne）今天表示，對最高法院裁決深感失望，認為裁決「推翻學校長期以來錄取學生時注重種族、實現多元族裔的措施」。

加大柏克萊分校發布消息表示，根據經驗，要實現理想中的多元族裔「沒有所謂的靈丹妙藥」，必須更瞭解學生的背景，透過更多種方式來達到目標。