一名女網友分享，小時候常吃一款小漢堡軟糖，長大以後意外在賣場裡面看到放大版，原本只有8公克的軟糖變成家庭號88公克，讓他當場驚呆，超狂畫面也引起網友討論，不少人笑歪直呼，這吃了應該會導致下巴脫臼吧？

一名女網友日前在Dcard上分享，某天去逛大賣場的零食區，意外發現童年回憶「小漢堡軟糖」竟然出現「家庭號」，原本迷你可愛的8公克小漢堡軟糖，像是照了多啦A夢的放大燈一樣，變成一顆88公克的巨無霸漢堡。

貼文引起網友討論，「雖然很可愛，但是心裡還是覺得小漢堡比較好吃」、「很有創意的軟糖，小時候很愛」、「怎麼長得很像小時候可以切開的玩具漢堡」、「看起來好像黏土做的」、「感覺咬一咬下巴會脫臼」。

另有不少小漢堡軟糖的粉絲留言詢問，哪裡可以買到「大漢堡軟糖」，雖然看起來很像是黏土做的，但作為狂粉覺得應該買來吃看看。對此，原PO則表示很多地方都有販售這款軟糖，除了網購平台蝦皮上面有賣，生活百貨和光南也都可以找到。