卡洛爾新人年就驚奇獲選明星賽先發。（美聯社資料照）

AL All-Star starters:



C: Jonah Heim, Texas

1B: Yandy Díaz, Tampa Bay

2B: Marcus Semien, Texas

SS: Corey Seager, Texas

3B: Josh Jung, Texas

OF: Mike Trout, Los Angeles

OF: Randy Arozarena, Tampa Bay

OF: Aaron Judge, New York

DH: Shohei Ohtani, Los Angeles — Jeff Passan (@JeffPassan) June 29, 2023

NL All-Star starters:



C: Sean Murphy, Atlanta

1B: Freddie Freeman, Los Angeles

2B: Luis Arraez, Miami

SS: Orlando Arcia, Atlanta

3B: Nolan Arenado, St. Louis

OF: Ronald Acuña Jr., Atlanta

OF: Corbin Carroll, Arizona

OF: Mookie Betts, Los Angeles

DH: J.D. Martinez, Los Angeles — Jeff Passan (@JeffPassan) June 29, 2023

大聯盟季中重頭戲全明星賽，今（30日）公布兩聯盟野手先發名單，天使兩大球星大谷翔平、「神鱒」卓奧特（Mike Trout）連3年攜手入選（神鱒去年因傷退出），此外國聯一大亮點是響尾蛇台美混血卡洛爾（Corbin Carroll），他成為隊史首位以新秀身分入選明星賽先發的野手。

大谷翔平和勇士球星小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）在明星賽第一階段票選中分別獲得各自聯盟最高票，先行取得先發資格，今則結束了第二階段投票，野手先發名單也隨之出爐，其中遊騎兵共有4名球星入選領先全大聯盟，勇士和道奇則以3位並列國聯最多，有多達8名球員首次站上明星賽先發，包含卡洛爾、賈許楊（Josh Jung）2位超級新秀。

卡洛爾將和經驗老道的小阿庫尼亞以及貝茲（Mookie Betts）扛起外野重擔，成為響尾蛇隊史自2012年左投韋德麥利（Wade Miley）後，再度以新秀身分入選的好手，上一位在明星賽先發的響尾蛇外野手，已經要追朔到2001年的L.岡札勒斯（Luis Gonzalez）。

美聯明星賽先發名單 *表入選次數（含今年）

捕手：遊騎兵 海因（Jonah Heim）*1

一壘手：光芒 迪亞茲（Yandy Diaz）*1

二壘手：遊騎兵 西曼（Marcus Semien）*2

游擊手：遊騎兵 席格（Corey Seager）*4

三壘手：遊騎兵 賈許楊 *1

外野手：天使 卓奧特 *11

外野手：光芒 阿羅薩雷納（Randy Arozarena）*1

外野手：洋基 賈吉（Aaron Judge）*5

指定打擊：天使 大谷翔平 *3

國聯明星賽先發名單

捕手：勇士 墨菲（Sean Murphy）*1

一壘手：道奇 弗里曼（Freddie Freeman）*7

二壘手：馬林魚 阿萊斯（Luis Arraez）*2

游擊手：勇士 阿西亞（Orlando Arcia）*1

三壘手：紅雀 艾瑞納多（Nolan Arenado）*8

外野手：勇士 小阿庫尼亞 *4

外野手：響尾蛇 卡洛爾 *1

外野手：道奇 貝茲 *7

指定打擊：道奇 馬丁尼茲（J.D. Martinez）*6