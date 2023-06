AL All-Star starters:



C: Jonah Heim, Texas

1B: Yandy Díaz, Tampa Bay

2B: Marcus Semien, Texas

SS: Corey Seager, Texas

3B: Josh Jung, Texas

OF: Mike Trout, Los Angeles

OF: Randy Arozarena, Tampa Bay

OF: Aaron Judge, New York

DH: Shohei Ohtani, Los Angeles