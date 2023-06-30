保險局今年截至6月29日對保險業裁罰件數20件，持平去年同期，但罰鍰金額3450萬元、年增達1240萬元或56.1％。銀行局對銀行業裁罰件數13件、年增6件，罰鍰金額3879.5萬元，較去年同期1680萬元增加達2199.5萬元或近1.31倍。

證期局今年截至6月29日對證券期貨業及上市櫃公司合計裁罰件數108件、年減10件，但罰鍰金額3548萬元、年增達690萬元或24.14％。其中，上市櫃公司裁罰件數84件、年減15件，但罰鍰金額2184萬元、年增358萬元或19.61％。

而證券期貨業今年至6月29日裁罰件數24件、年增5件，罰鍰金額1364萬元、年增332萬元或32.17％。其中，證券業、期貨業罰鍰金額各1010萬元、192萬元，分別年增達82.97％及77.78％，僅投信投顧業罰鍰金額162萬元、年減達56.45％。

觀察上半年金管會罰鍰前三大案均為銀行局出手，分別為中信銀因辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業缺失，遭挨罰2000萬元，台新銀因理專擅自挪用客戶資金逾11年、遭罰800萬元，台灣花旗銀行因理專推介並代客戶投資行外金融商品，遭罰600萬元。