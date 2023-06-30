目前氣候投資仍集中在歐美先進國家，但亞洲佔全球溫室氣體排放約45％，有更迫切的氣候投資需求。國泰金控代表亞洲金融業參加本屆氣候投資高峰論壇，不僅扮演歐美與亞洲在氣候投資議題的橋樑，更象徵台灣金融業對氣候投資的投入與成果已受到國際矚目。

李長庚指出，國泰金是亞洲第六家通過科學基礎減碳目標倡議組織SBTi（Science-based targets initiative）審查的金融機構。去年，由國內五大金控業者成立的「永續金融先行者聯盟」，凝聚五大金控的金融核心職能與資金影響力，建立永續金融最佳實務並透過議合，促成高碳排產業設定2050年淨零目標。

談及國泰金控淨零轉型之道，李長庚提出三大策略。首先，國泰密切關注投融資企業的氣候轉型路徑與發展，藉由務實的高碳排企業投融資組合管理，達成投融資組合的「再平衡」。

其次，國泰積極支持發展潔淨能源以及氣候解方。國泰世華銀行為台灣第一家提供太陽能與離岸風電融資的銀行；身為全台最大商辦房東的國壽，也推出「綠房東」綠色租賃服務，降低中小企業採購綠電門檻，「賦能」中小企業低碳轉型的動力，讓租賃不只是租賃。此外，國泰證券承銷綠色債券；國泰投信也積極發行永續基金，善用集團資金影響力，促成潔淨能源的發展並提出氣候解方。

第三項策略即是「協力共好」。李長庚表示，國泰金控是亞洲重要的機構投資者之一，長期投入參與多項國際倡議，陪伴與督促被投資公司強化ESG訊息揭露和企業淨零轉型。台灣多家大型高碳排企業，即是在國泰金議合努力下提出淨零承諾與做法。