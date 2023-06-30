上周美國初領失業給付人數大減2.6萬人，跌至23.9萬人，創下2021年10月來最大跌幅，且遠低過市場預期的26.5萬人。

美國第一季國內生產毛額（GDP）季增年率從先前公布的1.3%大幅上修至2.0%，遠超出市場預期的成長1.4%。

周四收盤，道瓊指數漲269.76點或0.80%，報34,122.42點。標普500指數漲19.58點或0.45%，報4,396.44點。那斯達克指數跌0.42點或0.00%，報13,591.33點。費城半導體指數漲4.69點或0.13%，報3,614.18點。

強勁的經濟數據推升美國公債殖利率，且由於對經濟衰退的擔憂緩解，投資人轉向對經濟情勢較為敏感的類股。同時，考量聯準會可能進一步升息並維持較長時間的高利率，資金撤離一些對利率敏感的成長型股票。

標普500指數11大類股漲多跌少，以金融股上漲1.7%，表現最佳。其次為周期型的材料股指數收漲1.3%。

年度體檢結果顯示美國銀行業體質穩健，所有主要銀行都擁有足夠資本應對嚴重的經濟下滑，標普500銀行股指數收盤大漲2.6%，KBW地區銀行股指數亦漲1.8%。

對經濟情勢敏感的羅素2000小型股指數上漲1.2%。

亞馬遜、Meta Platform、輝達和微軟等大型股下跌，給那斯達克指數帶來壓力，終場以平盤作收，但半年線仍可望大漲逾29%，創下40年來最大漲幅。

媒體報導拜登政府最快將在7月初對出口中國的AI晶片祭出新的管制措施，部分晶片股持續走弱，使費半指數承壓。美光跌4.1%，儘管其財報優於市場預期。

在聯準會主席鮑爾接連兩日在歐洲發表政策立場強硬的鷹派言論後，美國經濟仍然強勁的跡象進一步鞏固了聯準會的緊縮政策將維持更久的押注。

根據芝商所Fedwatch工具，操盤手押注聯準會在7月會議升息25個基點至5.25%～5.50%的機率為86.8%，高於前一日的81.8%。

聯準會偏重的通膨指標—個人消費支出（PCE）指數，將於周五揭曉。根據路透社調查，受訪經濟學家預估其5月核心通膨率將持平於4.7%。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.93：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.48:1。

標普500指數有44檔成分股創下52周新高、2檔創新低。那指有90檔成分股創下52周新高、90檔創新低。

美國交易所成交量總計96.5億股，過去20日移動均量為113.4億股。