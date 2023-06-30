昕奇雲端今年5月正式進軍日本市場，為海外佈局的第七個國家，以國際公有雲品牌AWS、Google Cloud等雲端服務為主，在每個國家都致力深耕當地的新創生態圈，不僅提供新創企業雲端成本優化，更不遺餘力地提升新創產業的核心競爭力。

為了進一步擴大其影響力和促進日本新創企業的發展，昕奇雲端以鉑金贊助商級別參加Headline Asia今年度在日本京都舉辦的IVS 2023 Kyoto活動，成為活動唯一的台灣贊助商，除了贊助支持Launchpad比賽獎項，更與多家來自台灣的新創企業與策略夥伴一同赴日交流，爭取日本市場商機。

Headline Asia為IVS 2023 Kyoto年度大會主辦方，攜手昕奇雲端為日本新創企業提供支持和協助。昕奇雲端董事顧問魏嘉宏表示，昕奇雲端重視與日本新創的近距離交流，並從新創企業的角度為合作夥伴進行雲端用量的規劃、雲端成本優化和全球業務版圖的拓展，以助力新創成長並與國際接軌。這次和Headline Asia是在IVS年度盛會的第二次合作，勢必將帶給新創更多創新商業思維和國際重要鏈結。