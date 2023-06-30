國民黨總統參選人侯友宜找國安會前秘書長金溥聰擔任競選辦公室擔任執行長，國民黨新北市議員葉元之認為，侯友宜民調下降的原因，包括議題反應與掌握等各方面沒到位，由於金溥聰最擅長空戰、議題等等，此舉可看出侯友宜「找對幫手」了。

侯友宜28日公布最新人事，由金溥聰擔任競辦執行長、立院國民黨總召曾銘宗擔任組織部門召集人、組織副召集人為前台南市議員謝龍介、前立委林鴻池，國政顧問團召集人則由前行政院副院長杜紫軍擔任。侯友宜強調，金溥聰將負責選舉方向與策略，統合所有戰力，是他這一次競選過程中最重要的團隊領導人。

據《中評社》今報導，葉元之對此表示，金溥聰做事明確，可幫助各山頭整合，能減少許多團隊內耗並提升團隊的效率，反應也會較即時。葉元之認為，侯友宜民調落後，議題的反應與掌握各方面沒到位是因素之一，這也是侯友宜找金溥聰的原因，因為金擅長空戰、議題，此舉可看出找對幫手了。

葉元之也提到，金溥聰到來後，可以把選舉主軸等方向快點訂出來，「小雞們」在地方跑也能知道要怎麼論述侯友宜的主軸。