六軸防手震Hybrid雲台2.0整合智慧防手震技術，透過三維度空間自動校正與陀螺儀偵測，動態調整畫面，行進間單手錄影，畫面穩定細膩、可視範圍更廣。前鏡頭升級3200萬畫素，全新RGBW感光元件輔以夜間模式，低光源下自拍成像立體明亮。全新便捷快拍功能只需雙擊音量鍵，不需解鎖、開啟相機等步驟，即時3連拍，精準紀錄精彩瞬間。AI圖像優化以AI辨識各種元素；超清晰變焦保留RAW檔最佳化照片細節，高倍率放大畫質清晰分明。

Zenfone 10採用高通Snapdragon 8 Gen2處理器，最高支援16 GB LPDDR5X記憶體、512GB UFS 4.0快閃記憶體，頂尖效能成就高速運算與低功耗。螢幕更新率最高144Hz，遊戲畫面精彩流暢。ZenTouch 2.0觸控鍵、螢幕側邊欄2.0與雙擊/三擊背蓋，可自訂手勢與對應功能/APP，快速啟動常用工具/APP，單手切換操控自如。IP68防塵防水，戶外使用無負擔；Dirac頂級音效調校及Hi-Res認證的雙立體聲喇叭，音質細膩立體，享受沉浸式追劇樂趣。8GB/128GB，建議售價NT$19,990；8GB/256GB，建議售價NT$21,990；16GB/512GB，建議售價：NT$26,990

華碩共同執行長許先越表示：「Zenfoen 9獲得全球多家媒體評為年度最佳輕巧手機。全新Zenfone 10將重新定義單手旗艦，注入更強大的效能與攝影力，帶來前所未有的體驗。」