「黑人」陳建州最近捲入性騷擾「MeToo」疑雲，被「大牙」（周宜霈）指控多年前到香港工作時疑似對她伸出魔爪，雖陳建州與妻子范瑋琪雙雙否認，但仍止不住外界兩極討論。眼尖網友發現，好巧不巧，「愛爾達體育家族」官方臉書在此時發文，呼籲大家要看正版運動比賽影片，疑暗酸陳建州的「安博盒子」事件。

2021年東京奧運賽事引起全球關注，陳建州當時透過社群網站發文替中華台北隊的運動員加油，卻被網友發現照片出現不法的機上盒「安博盒子」，對此，陳建州第一時間否認，稱是朋友之間傳的照片，「後來發現也傻眼」，隨後才在網友起底下認錯道歉，當時便引來愛爾達關注。

愛爾達臉書發文。（圖／翻攝自愛爾達體育家族臉書）

「愛爾達體育家族」官方臉書當下發文呼籲民眾要尊重版權，直指這就是「表面上看似OK實際上賣贓車的概念」，又表示：「您媽媽知道您在當小偷行為嗎？盜版仔請進」，並表示有些自稱乾淨版的影片其實有問題，「要不要解釋一下那個最關鍵的非法收視軟體，是不是只能某某盒子才看／安裝得到啊？」

如今，陳建州又陷入糾紛，愛爾達臉書近日發文說：「例行性，政令宣導，世大運倒數30天！#支持正版 #唾棄盜版機上盒 #股票代碼8487 #這張真的每天電視都會播 #只是剛好第二天貼出來」，引來網友笑說：「大哥，我來朝聖了」、「請問1000萬的預算建議怎麼訂閱？」、「貴台絕對要在法律上堅持，提告捍衛權益，要求違反者賠償1000萬」、「我們絕對不會讓愛爾達自己一個人」。

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