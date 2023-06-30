＃MeToo風暴持續延燒，新竹市長高虹安幕僚、現任新竹市工策會副總幹事田政弘，不滿張姓女子在臉書指控他對多名女子乘機性交等，提告張女侵害名譽權求償，台北地院審理認為，張女發文前有經充分查證且與公益有關的適當評論，判田男敗訴。對此，新竹市府表示，經了解目前訴訟仍在進行中，相關事實認定，交由法院做最終確定。

據了解，張姓女子2019年8月7日在臉書發文，提到她與田政弘發生性行為的不愉快經驗，並指控田男利用類似PUA（俗稱把妹術）手法達到目的，孩有其他女子有類似遭遇，此貼文當時在學運及社運圈瘋傳。

田男認為，張女貼文內容與指控不實侵害其名譽權、求償100萬元，要求在臉書刊登判決書全文至少30天。近日台北地方法院做出判決，認為張女發文前有經充分查證且與公益有關的適當評論，判田男敗訴。

田政弘目前擔任新竹市工策會副總幹事，新竹市府對此回應，據向當事人了解，其表示，多年前在綠營服務時，曾與人有情感認知紛爭，遭媒體報導。

新竹市府指出，但當事人自認網路上流傳的消息，與事實不盡相符，一度輕生被救起，後來為自證清白已提起訴訟，目前訴訟仍在進行中，相關事實認定，交由法院做最終確定，目前查無當事人有犯罪前科或違法事宜。