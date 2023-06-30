股票上櫃的博弈機台專業製造廠「泰偉電子」董事長兼總經理楊南平，因涉嫌於2019年泰偉公司與大陸紫光軟件系統公司簽署合作備忘錄的重大訊息曝光前，於內部人禁止交易期間，進場買進19張泰偉股票，未實現獲利8萬7664元，涉犯《證交法》內線交易罪；台北地檢署30日起訴楊男，因楊已認罪且願繳還不法所得，建請法院從輕量刑。

起訴書指出，泰偉電子2019年7月23日下午2時14分發布重大訊息，公告泰偉與中國紫光集團旗下的紫光軟件系統公司，針對「中國福利彩票視頻型彩票新系統業務軟件建設項目」之「技術標準與項目需求」，簽署合作備忘錄。

楊南平在訊息曝光前，於2019年7月18及19日，分別買進泰偉股票10張、9張，至今年1月13日為止均未賣出；檢方估算其未實現利得為8萬7664元。

檢方因楊男認罪，並願繳還犯罪所得，犯後態度尚稱良好，加上本案不法所得不高，影響證券交易市場程度非鉅，建請法院從輕量刑。