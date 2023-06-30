即將進入7月份，台灣吠陀占星權威李靜唯分析，7月份吠陀天蠍、金牛、雙子在事業上有突破，不過雙子要留意職場衝突；吠陀牡羊、獅子、處女、水瓶注意感情方面的問題；吠陀天秤、摩羯、巨蟹財運狀況不錯，射手應避免不必要的花費；另外雙魚座可能有血光之災，建議可以捐血讓傷害降至最低。

吠陀占星星座對照表。

▍事業方面要注意的星座

天蠍座（吉）金星與火星進入十宮

認真工作的天蠍座將帶來迷人的魅力，在職場上更具吸引力和影響力。如何建立自己獨特的領導風格是這個月的重點，積極展現個人的才華和親和力，建立良好的人際關係為事業加分。

金牛座（平）金星與火星映射十宮

這是一個讓事業更精進的時刻，金牛座將會更有動力和決心來實現自己的目標。這樣的魄力有可能為你帶來新的工作機會、晉升領導角色，但是持久不懈的努力和自律才是成功的關鍵。

雙子座（凶）火星映射十宮

這個月雙子座非常渴望在工作中取得突破和進展，雖然也會帶來職場上更多的壓力和挑戰，但同時也能激發出雙子座的冒險精神和競爭意識。注意在職場上容易發生意外衝突，建議保持理性面對並找出最適合的解決方法。

▍感情方面要注意的星座

牡羊座（平）金星與火星進入五宮

沉寂已久的感情生活將被激發出新的激情和浪漫，這是一個追求浪漫愛情的時刻，建議牡羊座對心儀對象勇敢表達自己的愛意；單身的人有機會脫單，如果把戀愛當成一場令人心動的冒險，那就大膽去愛吧！

獅子座（平）金星與火星同時映射七宮

已婚或有伴侶的人會感受到雙方關係一直存在著某種壓力與限制，這個月將會一觸即發，甚至爆發激烈衝突或更加缺乏安全感。其實衝突不是不好，重點是之後如何心平氣和的溝通，建議獅子座盡量在家裡營造浪漫溫馨的氛圍，並且要多呵護及關注另一半的感受。

處女座（凶）火星映射七宮

對於情感過度敏感的心思可能會導致對伴侶的不信任，這種毫無根據的猜疑會讓感情陷入僵局。建議處女座盡量避免胡思亂想，多用實際行動來表現自己的愛心，同時也要學會控制自己的情緒，不要輕易陷入猜忌的陷阱。

水瓶座（凶）金星與火星進入七宮

有伴侶的人受到火星影響將會導致情感上的更大的摩擦和爭吵。這段時間感情會出現許多挑戰和考驗，需要學會溝通、妥協和理解對方。最重要的是保持水瓶座的冷靜和平衡，讓彼此不穩定的關係不至於越演越烈。

▍財運方面要注意的星座

天秤座（吉）金星與火星進入十一宮

這個月的財務狀況相當不錯，收入超過支出，手頭上的資金有望明顯增加。建議天秤座可以好好的寵愛一下自己，尤其對於找尋投資標的生意人，這個月可能會遇到不錯的合作夥伴，或許是一個開創新市場的良機。

摩羯座（平）金星與火星同時映射二宮

這個月財運總算苦盡甘來，可能為你帶來了新的投資機會和財源，當然也必須承擔一些風險，也許這是一個適合採取短線但風險偏高的投資時機。建議魔羯座在投資之前，還是要先充分瞭解市場資訊並審慎因應。

巨蟹座（平）金星與火星在二宮

這個月收入有可能大幅增長，將會是巨蟹座追求財務穩定和豐盛的時刻，雖然賺得多也花得多，但只要懂得把握時機將會創造新的財源，建議做好理財規畫並有效管理負債，未來才有機會累積不錯的財富。

射手座（凶）火星映射二宮

今年財務狀況一直不是太好的射手座，經常面臨左手進右手出的問題，建議多去學習一些理財專業並制定全面的理財計劃。下半月雖然外出賺錢的機會變多，但也要避免無謂的花費。

▍健康方面要注意的星座

雙魚座（凶）火星在六宮

受到火星的影響容易引發精神上的緊張和焦慮，造成睡眠品質不佳。這是一個提醒自己需要好好平衡事業與健康，建立規律及良好生活作息的時候；同時也要注意呼吸器官過敏皮膚潰瘍或意外爆炸造成燒燙傷的問題，也要特別注意車關血光。建議雙魚座這個月可以去捐血、驗血將傷害降至最低。

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