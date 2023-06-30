籌碼面部分，台指期淨部位三大法人淨空單增加3248口至-7833口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5710口至2192口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5836口至-7101口。
台股儘管目前仍力守在月線附近，多空角力勝負尚未定論，但考量近日外資期現貨籌碼明顯趨於調節，恐令盤勢倍受壓抑。
永豐期貨分析指出，台股日K量縮震盪留上下影線紅K，顯示下檔有撐，但上方反壓卻也不易攻破，加上投信季底結帳賣壓，預料盤勢依舊震盪。
強勁的經濟數據使聯準會將進一步升息的預期升高，美股四大指數漲多跌少，僅那斯達科收小跌0.42點，道瓊收紅269點。今(30)日台指期開跌0.31%、電子期開跌0.4%、金融期開漲0.08%。
籌碼面部分，台指期淨部位三大法人淨空單增加3248口至-7833口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5710口至2192口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5836口至-7101口。
台股儘管目前仍力守在月線附近，多空角力勝負尚未定論，但考量近日外資期現貨籌碼明顯趨於調節，恐令盤勢倍受壓抑。
永豐期貨分析指出，台股日K量縮震盪留上下影線紅K，顯示下檔有撐，但上方反壓卻也不易攻破，加上投信季底結帳賣壓，預料盤勢依舊震盪。
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