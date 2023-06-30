大陸記憶體晶片大廠長江存儲被美國列入貿易黑名單，處在美中對抗的風暴中心，董事長兼代理首席執行長陳南翔表示，地緣政治與部分國家的國安擔憂正在威脅晶片業全球化發展及未來的成長，陳南翔也同意台積電創辦人張忠謀先前所說，「全球化已死」的論點。

路透社報導，陳南翔就晶片業的現況發表看法，「我們這個行業本身就是具有周期性的，每個人都有自己應對的方式，但我們現在面臨的高度不確定性，正是全球化被破壞而造成的，晶片業正處在動盪時期。」

報導提到，現代晶片製造涉及一千多個步驟，需要來自世界各地複雜的智財權、化學品及原料，才能有效降低生產成本，量產時能夠符合經濟效益。

長江存儲去年被美國列入貿易黑名單，美系企業無法在未經許可的狀況下，出口技術或產品至大陸，陳南翔雖未指名道姓，但他公開呼籲，「我們不能合法購買設備、採購零件，如果公平的話，請制定一些公平的規則讓我們做到這件事。」